L'Fc Messina si separa da Gabriele, Rigoli è il favorito per la successione

L'appuntamento è fissato in mattinata. Un confronto nella sede del Messina Football Club che metterà ufficialmente fine all'avventura di Ernesto Gabriele sulla panchina giallorossa. Il faccia a faccia tra il tecnico e il dg Marco Rizzieri servirà anche a chiudere “contrattualmente” la partita: esonero o risoluzione? La certezze è che nel primo pomeriggio sarà Carmelo Mancuso, il vice del tecnico lametino e uomo di fiducia della società, a guidare al “Celeste” il primo allenamento della nuova settimana che vedrà i giallorossi lavorare in vista della trasferta di Santa Maria Cilento, in calendario sette giorni prima della stracittadina con i “cugini” dell'Acr.

Gabriele lascia un Football Club al secondo posto, a una sola lunghezza dall'Acireale, ma senza quella minima idea di gioco che era lecito attendersi né l'autorità che una squadra deputata a vincere il campionato deve avere nelle sue corde. Al suo posto arriverà un tecnico con un pedigree importante. Uno che conosce la categoria come le sue tasche e con il quale poter costruire un futuro anche tra i professionisti. L'idea della società è quella di affidare la panchina a Pino Rigoli che avrebbe già manifestato gradimento a guidare l'Fc.

