Fc Messina, il congedo di Gabriele: Rigoli pronto a prenderne il posto

Adesso c'è anche l'ufficialità: Ernesto Gabriele non è più il tecnico dell'Fc Messina. L'allenatore lametino è stato esonerato.

Ieri pomeriggio Gabriele, dopo aver incontrato Rizzieri in mattinata che gli ha comunicato la decisione della società (anche se il suo esonero era scontato già nell'immediatezza della gara vinta contro il Troina), si è recato al “Celeste” e prima della ripresa degli allenamenti (affidata per il momento in via provvisoria a Carmelo Mancuso), ha voluto salutare collaboratori e giocatori. Quasi certamente sarà il messinese di Raccuja Pino Rigoli a subentrare a Gabriele in panchina.

