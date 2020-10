Acr Messina in lutto, a 47 anni muore di leucemia l'ex ds Fabrizio Ferrigno

L'Acr Messina aspetta l'Acireale e piange la scomparsa di Fabrizio Ferrigno. L'ex direttore sportivo giallorosso è morto all'età di 47 anni. Da ormai troppo tempo combatteva una battaglia contro la leucemia, che se l'è portato via ieri, a Catania.

Il suo nome è legato alla rinascita del Messina sotto la gestione Lo Monaco. Fu lui a costruire la squadra che al primo anno, nella stagione 2012/13, centrò la promozione in Lega Pro (Seconda Divisione). Fu sempre lui a ridisegnare la squadra che l'anno dopo, grazie a un ottimo mercato di riparazione, vinse il campionato e balzò in Prima Divisione.

Poi cambiò aria, andò alla Paganese e nel 2016/17 fu eletto miglior ds della Serie C. Tornò, in giallorosso, nell'era Sciotto, in D, e il suo intuito sul mercato firmò alcuni colpi importanti (Rosafio su tutti) che permisero alla squadra all'epoca allenata da Giacomo Modica di sfiorare i playoff.

