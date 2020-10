Fc Messina-Rigoli, fumata bianca: "Grande onore, sono entusiasta"

Pino Rigoli è il nuovo allenatore dell'Fc Messina. L'accordo tra le parti nel tardo pomeriggio di ieri e oggi il tecnico dirigerà il primo allenamento al “Celeste” (facile prevedere una partitella in famiglia in vista dell'imminente trasferta contro il Santa Maria Cilento).

Con Rigoli in riva allo Stretto arriva un suo fedelissimo con la qualifica di secondo allenatore, una “vecchia” conoscenza dei tifosi peloritani, quel Leo Criaco di Africo che vent'anni fa fu protagonista in giallorosso della scalata dalla Serie D alla B. Carmelo Mancuso, che dopo l'esonero di Gabriele ha diretto i primi due allenamenti della settimana, rimarrà all'interno dello staff tecnico come collaboratore.

L'esperto tecnico nativo di Raccuja, quindi, torna a lavorare in Sicilia. Cinquantasette anni (li compirà il prossimo 8 novembre) Rigoli non ha certo bisogno di presentazione. Una lunghissima carriera alle spalle la sua: Modica, Juve Stabia, Belpasso, Akragas, Catania, Rende sono alcune delle formazioni che ha allenato.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE