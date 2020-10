Motocross, doppietta di Gajser al Gp di Lommel: Cairoli sempre più lontano

Nel quindicesimo appuntamento stagionale della MXGP di motocross, il Gp di Lommel, il terzo andato in scena lungo la pista della provincia fiamminga del Limburgo, Tim Gajser (Honda) ha firmato una doppietta, grazie alla quale ha ipotecato il titolo mondiale.

Il pilota sloveno ha vinto sia Gara 1 che Gara 2 ed è volato via in classifica generale: Gajser ha adesso 583 punti all’attivo e ha staccato Tony Cairoli (KTM) di ben 74 lunghezze. Il siciliano ha collezionato oggi un terzo posto (nel primo round) e una decima piazza (in Gara 2), attestandosi così a 509 punti.

Fermo a quota 476 lo spagnolo Jorge Prado Garcia (KTM), bloccato in giornata dalla positività al nuovo Coronavirus, e scavalcato al terzo posto del ranking mondiale dallo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), che ora ha 499 punti, a sole dieci lunghezze di distanza da Cairoli. In Gara 1 Gajser ha peceduto nell’ordine Febvre, Cairoli, Seewer e Paulin.

In Gara 2 invece lo sloveno è stato seguito sotto il traguardo da Febvre, Seewer, Paulin e Tonus. Buon 14esimo posto per Ivo Monticelli in Gara 1. Nella sommatoria delle due prove odierne 50 punti per Gajser, seguito da Febvre a 44 e da Seewer a 38. "Solo" 31 punti all’attivo per Cairoli. I prossimo appuntamento dell’MXGP, il sedicesimo e terzultimo della stagione, è in programma in Italia con il Gp del Trentino, in scena l’1 novembre a Pietramatura.

