L'Fc Messina mette le tende al “Despar”, preso il giovane Di Giorgio

“Dolce” ripresa degli allenamenti ieri per l'Fc Messina, e non solo perché è reduce dall'importante vittoria ottenuta nella stracittadina. Ieri si è brindato per i 35 anni del capitano Giovanni Giuffrida, compiuti sabato ma festeggiati alla ripresa delle fatiche con la squadra.

Altra novità, anche se annunciata, il cambio di location per gli allenamenti: non più al “Celeste” ma al “Despar Stadium” almeno fino a dicembre. Rigoli ha chiesto un centrocampista di spessore e 1-2 under. In mezzo al campo trattativa pressoché conclusa con il giovane centrocampista palermitano Manfredi Di Giorgio, classe 2002, in uscita dal Mazara (Eccellenza Girone A). Ma nella lista di Rizzieri ci sono altri validi nomi.

