L'Fc Messina balza in testa al campionato, contro il Rende decide Palma

Basta un gol di Giuseppe Palma al quarto d'ora della ripresa per permettere all'Fc Messina di balzare al comando della classifica. I giallorossi firmano il loro primo blitz stagionale, passando al "Lorenzon" di Rende con un acuto del centrocampista napoletano.

Gara tatticamente perfetta per il Football Club nelle cui file ha debuttato nella ripresa il neo acquisto Agnelli, giocatore che alzerà notevolmente la qualità a centrocampo. In classifica i giallorossi - come l'Acireale, vittorioso a Ragusa contro il Marina - agganciano al primo posto la Cittanovese, battuta a Biancavilla.

TABELLINO

RENDE-FC MESSINA 0-1

Marcatori: 16’ st Palma G.

Rende: Palermo 6.5, Novello M. 6, Miceli 6.5, Cassaro 5.5, Proto 5.5 (19’ st Mazzotta 6), Foderaro 5, De Marchi 6.5 (31’ st Novello G. sv), Cipolla 5 (41’ st Falzetta sv), Mosciaro 5.5 (19’ st Boito 5.5), Palma M. 6 (42’ st Casciaro sv), Cruz 6.5. All.: Caruso.

Fc Messina: Marone 6.5, Aita 6, Marchetti D. 6.5, Fissore 6, Casella 6, Palma G. 7, Giuffrida 5.5, Marchetti A. 6 (12’ st Agnelli 7), Bevis 6.5 (34’ st Dambros sv), Carbonaro 5.5, Mukiele 5. All.: Rigoli.

Arbitro: Allegretta di Molfetta 6.

Note: partita disputata a porte chiuse. Espulso al 46’ st Cassaro per gioco violento. Ammonito: Palma G., Proto, Cruz, Fissore, Palma M., Falzetta. Angoli: 3-3. Recupero: 2’, 5’.

