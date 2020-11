Acr Messina, calendario "alleato" per scalare la classifica

L'Acr Messina ha ripreso la preparazione regolarmente ieri pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da Raffaele Novelli ai giocatori, a seguito del rinvio della partita casalinga contro la Gelbison, come da protocollo Asl in caso di accertate positività da Covid 19 in seno alla squadra. Arcidiacono e compagni, quindi, in campo per il primo allenamento settimanale, sul sintetico del “Gaetano Scirea”, nella quiete e nel silenzio di Santa Lucia del Mela. Silenzio in tutti i sensi, dal momento che, inspiegabilmente, i tesserati Acr ieri non sono stati autorizzati a rilasciare interviste. In questo mese di sospensione del torneo, di cui le squadre approfitterebbero per recuperare i giocatori attualmente in quarantena, si giocherebbero soltanto i recuperi delle partite finora rinviate. Ipotesi che coinvolge anche l'Acr Messina, che in questo novembre sarebbe chiamato a recuperare la partita non disputata domenica scorsa contro la Gelbison.

Ma in casa Acr si spera che il campionato possa invece proseguire regolarmente. I giallorossi non hanno ancora smaltito la rabbia per l'ingiusta sconfitta contro l'Fc, e non vedono l'ora di tornare a giocare per mettere in campo la loro voglia di rivalsa e di risalire la classifica. Anche perché il calendario offre all'Acr una ghiotta opportunità di accorciare le distanze dalla vetta, mettendo, proprio in questo mese, sulla strada dell'undici allenato da Novelli, formazioni sulla carta ben alla portata dei giallorossi, a partire dalla trasferta di domenica prossima contro il fanalino di coda Roccella, per proseguire con gli impegni casalinghi contro Castrovillari e Paternò, inframmezzati dalla partita in casa della matricola Dattilo. Quattro gare da “en-plein” per questa Acr, che, con il recupero della partita al “Franco Scoglio” contro la Gelbison, può davvero fare bottino pieno.

