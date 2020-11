Stop alla Serie D, si ritorna a fine mese? Per le siciliane ore di incertezza

Il sospetto dei giorni scorsi, ieri è diventato realtà. La Lnd ha deciso, il campionato si fermerà fino al 22 novembre per consentire di disputare i recuperi. Una scelta che, seppur mal digerita dai presidenti di società, è ritenuta inevitabile visto il crescente numero di contagi. Nel comunicato si parla di stop fino al 22, ma non di ripresa la settimana successiva, anche se sono in molti ad ipotizzare la data del 29 novembre come ripartenza del torneo.

La Lnd si è riservata attraverso successivi comunicati di chiarire se si ripartirà con uno slittamento del calendario oppure nel caso si riprendesse il 29 novembre se si giocano le gare previste dal cammino stilato in estate, vale a dire l'Fc a tutt'oggi non sa se riprenderà dalla trasferta di Biancavilla (in calendario prevista il 29 novembre) oppure dalla gara casalinga contro il Marina di Ragusa (che si sarebbe dovuta giocare domenica).

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE