Acr Messina, quindici giorni per avvicinare la vetta

Si ferma il campionato ma l'Acr Messina non modifica il planning degli allenamenti in vista del prossimo impegno. Non si giocherà domenica, niente trasferta a Roccella, i biancoscudati torneranno in campo, come da calendario dei recuperi stilato dalla Lnd, il 22 novembre quando, al "Franco Scoglio" farà capolino la Gelbison. Il presidente del club campano, nei giorni scorsi, durante un'accorata conferenza stampa ha auspicato non solo lo stop del torneo ma anche un cambio di rotta nel protocollo che si è attuato sino ad oggi in Serie D.

L'Acr di mister Raffaele Novelli, quindi, tornerà a giocare fra 15 giorni, a distanza di poco meno di un mese dall'ultimo impegno ufficiale, quello dello scorso 25 ottobre nella stracittadina contro il Football Club. Una pausa lunga ma inevitabile, in virtù della pandemia e delle grandi difficoltà a cui sta andando incontro tutto il Paese in ogni settore. Ma le incognite ci sono e ci saranno sempre. Sono già saltati, infatti, alcuni dei recuperi che si sarebbero dovuti giocare domenica (che riguardano altri gironi) e, di conseguenza, la Lnd ha dovuto effettuare un rimpasto sul calendario delle partite ufficializzato nei giorni scorsi. Si dovrà andare, quindi, con i piedi di piombo, consapevoli che rinvii e spostamenti di gare sono sempre dietro l'angolo.

