Acr Messina, stop alle sedute d'allenamento: il piano per arrivare pronti alla ripresa

Gli obiettivi a breve termine sono fissati: arrivare pronti al recupero del 22 novembre, battere la Gelbison e scalare posizioni in classifica. In casa Acr Messina la linea è tracciata, anche se di certo questo è un periodo strano senza la continuità settimanale della partita. L'impegno all'orizzonte al “Franco Scoglio” è però una chance ghiotta per riportare la squadra nelle posizioni che, organico alla mano, le competono. E fare pace, almeno in parte, coi punti disgraziati persi per strada tra Cittanova, Rotonda ed Fc Messina. Ballano almeno cinque punti in più che potevano essere in cascina con un pizzico di furbizia, cattiveria e fortuna in più. Ma si sa che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, nel calcio come nella vita, per cui tocca rimboccarsi le maniche e lavorare per migliorare. Il tempo c'è, anche se l'incognita Covid rende tutto più imprevedibile.

Sul piano fisico la squadra ha modellato il lavoro seguendo le indicazioni di mister Raffaele Novelli e sotto l'occhio vigile del preparatore atletico Alessandro Russo, che ha spiegato: «Fino a quando non è stata ufficializzata la sospensione abbiamo continuato a lavorare come se avessimo dovuto giocare con il Roccella, l'unica cosa che ci regala serenità è il fatto di poter giocare tra due settimane e quindi non stare troppo tempo fermi. In quest'ottica non abbiamo cambiato di molto il programma, le sedute sono rimaste improntante sulla settimana tipo».

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE