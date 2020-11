Fc Messina, Rigoli: "Squadra con una rosa lunga, questo può aiutarci"

Fino a ieri l'altro ha preparato la sfida che si sarebbe dovuta giocare oggi contro il Marina di Ragusa al “Franco Scoglio”, poi la notizia del nuovo stop. Lui, Pino Rigoli, tecnico dell'Fc Messina da tre settimane, guarda il bicchiere mezzo pieno: «Come in tutte le cose cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi, è chiaro che avremmo voluto giocare anche perché dal punto di vista mentale stavamo bene, pur non avendo fatto prestazioni importanti, ci sono stati dei miglioramenti. A Rende si è visto qualcosa in più rispetto alla stracittadina, peccato avremmo voluto prolungare la striscia positiva».

La ripresa si spera debba avvenire il 29 novembre, pensaci siano i margini perché ciò avvenga?

«Me lo auguro per il bene del calcio, anche perché è il mio mondo. E dietro a tutto questo movimento c'è tanta gente che lavora, squadre che rappresentano realtà importanti e vanno incontro a investimenti economici di livello».

Alla guida dell'Fc Messina già da più di venti giorni, questo stop le dà la possibilità di lavorare sul tipo di gioco che vuole attuare…

«Naturalmente, da questa situazione paradossale cerco di prendere il meglio, cercherò in questo periodo di portare avanti un lavoro già iniziato e poi spero di poter avere disponibile al termine di questo mini lockdown anche Barcos».

