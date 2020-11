Motocross, flop Cairoli nel Gp Garda-Trentino: 3° posto nel Mondiale

Nel diciottesimo e ultimo appuntamento stagionale della MXGP di motocross, il Gp Garda-Trentino, il terzo andato in scena in sette giorni lungo la pista di Pietramatura, Tony Cairoli (KTM) ha "steccato". Il siciliano nelle due prove odierne ha prima centrato un sesto posto (Gara 1), mancando però la zona punti a seguire (Gara 2).

Così Cairoli è stato sorpassato nella classifica iridata e ha chiuso la stagione al terzo posto. Campione del mondo, già da mercoledì, lo sloveno Tim Gajser (Honda), giunto oggi a quota 720, davanti a Jeremy Seewer (Yamaha), che ha scavalcato di poco il siciliano: 618 per lo svizzero, 599 per Cairoli.

Nella prima prova di oggi successo di Romain Febvre (Kawasaki), davanti a Gajser e Seewer. In Gara 2 trionfo di Gajser, seguito da Febvre e Gautier Paulin (Yamaha). Nella sommatoria dei due round odierni, infine, 47 punti per Gajser e Febvre; 38 per Paulin e Seewer.

