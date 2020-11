Fc Messina, stop sul più bello: "Eravamo in grande forma..."

Quella appena trascorsa è stata la prima domenica senza calcio vero per l'Fc Messina. Il tecnico Pino Rigoli, comunque, pur con le dovute proporzioni, ha voluto riproporre una sorta di clima domenicale facendo allenare i suoi ragazzi anche ieri e rimandando le due giornate di riposo a oggi e domani.

Si riprenderà regolarmente mercoledì pomeriggio al “Despar” per una nuova settimana di lavoro. Chi ha già vissuto questi momenti difficili legati dal Covid-19 è certamente l'esperto difensore centrale e vicecapitano Domenico Marchetti: «Una situazione che speravamo non dover rivivere ma non possiamo che prenderne atto e sperare che tutto si risolva prima possibile».

