Fc Messina, sfruttare lo stop per svuotare l'infermeria

In attesa di capire se si riprenderà il 29 novembre - la Lnd non ha ancora deciso e probabilmente attende di capire come si evolverà la curva epidemiologica prima di prendere una decisione - l'Fc Messina ha archiviato il primo dei due giorni di riposo concessi dal tecnico raccujese Pino Rigoli.

Altre due domeniche senza calcio vero, almeno questo è l'auspicio, un periodo comunque considerato non del tutto negativo visto che consentirà di recuperare calciatori importanti a cominciare dall'argentino Barcos che aspetta di completare l'iter burocratico per essere tesserato, all'altro argentino Coria, indisponibile nelle ultime tre gare per un problema al tallone, fino al giovanissimo centrocampista Garetto che necessita ancora qualche giorno di differenziato per recuperare dal problema muscolare, e al giovanissimo francese Kana Kellian (2002), già in rosa la passata stagione tornato in riva allo Stretto con una valigia piena di sogni e tanta voglia di dimostrare tutto il suo talento.

