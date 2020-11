Acr Messina, assi ancora nel mazzo: Novelli studia come usarli

Potrebbe essere stato sabato l'ultimo giorno di lavoro al “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela per l'Acr Messina. La compagine giallorossa che in questa sede ha trovato ospitalità e quiete per allenarsi bene, lasciando così “libero” il manto erboso dello stadio “Franco Scoglio” di ritrovare la sua forma migliore, potrebbe scegliere un'altra sede per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato. Non una “bocciatura” strutturale per il nuovo impianto che sorge nella zona tirrenica, ma probabilmente la necessità di avvicinarsi al quartier generale di San Filippo, rendendo più pratici gli spostamenti e l'organizzazione delle sedute. La prossima casa dei peloritani, così come filtrato nei giorni scorsi, dovrebbe essere Santa Teresa di Riva: altra location totalmente rivoluzionata grazie a fondi regionali e all'intercessione del Comune.

Intanto oggi mister Roberto Novelli ha programmato una partitella in famiglia che si disputerà allo stadio “Franco Scoglio”. Sarà l'occasione per testare lo stato di forma della squadra, mettendo anche minutaggio nelle gambe di quegli atleti che, per motivi diversi, hanno bisogno di trovare confidenza con il ritmo partita ma soprattutto coi compagni di squadra.

