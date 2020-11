Fc Messina, nel test spicca Barcos: doppiette per Bevis e Carbonaro

Ad aprire il tabellino dei marcatori è stato l'argentino Caballero, chiuso, invece, dal giovanissimo spagnolo Noguera. Ricca di gol e spunti tecnici l'amichevole in famiglia che ha concluso la settimana di lavoro al “Despar” dell'Fc Messina.

Undici le reti realizzate, a spuntarla alla fine dei due tempi (si è giocato per circa 75 minuti) è stata la formazione in maglia azzurra su quella giallorossa per 7-4. Oggi giornata di riposo. I giallorossi si ritroveranno domani pomeriggio per la ripresa degli allenamenti.

