La Serie D riparte il 6 dicembre, ancora senza data il recupero Acr Messina-Gelbison

Il Dipartimento Interregionale, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari, ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del Campionato con le partite della 7^ giornata (la 9^ per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Priorità quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per il prossimo 29 novembre. I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre.

Nel frattempo continua a ritmo sostenuto la tabella di marcia dei recuperi della Serie D con ventitré gare in programma in questo week end. Due gli anticipi al sabato alle 14.30, si tratta delle partite della 7^ e 8^ giornata del girone C Arzignano-Virtus Bolzano e Manzanese-Ambrosiana. Tutte le altre sfide andranno in scena domenica alle 14.30 con le gare valevoli per la 5^, 6^, 7^ e 8^ giornata.

Prato-Ghivizzano (D), Siena-Grassina (E), Puteolana-Altamura e Gravina-Fasano (H) sono state rinviate a data da destinarsi per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Nel Girone I si recupereranno questa settimana Roccella-Troina (arbitro Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia) e il 29 novembre Troina-Castrovillari (Sesta giornata).

Non è stata invece indicata specifica data per Acr Messina-Gelbison, che si sarebbe dovuta disputare proprio alla 7^ giornata ma è stata rinviata praticamente per tre volte da allora. Al momento nessuna indicazione, così come per la sfida tra Gelbison e Sant'Agata prevista per il 25 ottobre e, anche questa, mai disputata. In attesa di giocare con la Gelbison, i giallorossi dovrebbero ripartire dalla trasferta di Roccella e i tirrenici dalla sfida esterna sul campo del Castrovillari.

