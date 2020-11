Fc Messina, la luce in fondo al tunnel: il 6 dicembre arriva il Marina

Quelle che fino a ieri erano indiscrezioni, con il comunicato della Lega sono diventate certezze: il campionato di Serie D ripartirà il 6 dicembre. L'allungamento dello stop, inizialmente previsto di tre settimane, di altri sette giorni, è stato necessario per consentire di giocare alcuni dei recuperi; quelli non ancora fissati saranno riprogrammati alla ripresa del campionato. Altra notizia è rappresentata dallo slittamento del calendario, si ripartirà, quindi, con le gare della settima giornata (inizialmente l'8 novembre) che prevede per l'Fc Messina l'impegno casalingo al “Franco Scoglio” contro il Marina di Ragusa.

Si tira un sospiro di sollievo in casa Fc. In attesa del nuovo protocollo sanitario, al vaglio della Figc, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, il club giallorosso può programmare al meglio gli allenamenti in questi sedici giorni che mancano per la ripresa, in maniera da presentare una squadra al top della condizione il 6 dicembre. La Lega ha altresì disposto i recuperi del Troina (domenica prossima col Roccella, ma la gara... è stata ulteriormente rinviata ad altra data! Mentre il 29 dovrebbe affrontare il Castrovillari), ma non ha determinato nulla in merito al recupero della Gelbison - che tra otto giorni ospita il Sant'Agata - contro l'Acr Messina.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE