L'Fc Messina pigia sull'acceleratore per farsi trovare pronto

In casa Fc Messina è già scattato il conto alla rovescia. Tra undici giorni si dovrebbe (il condizionale è d'obbligo di questi tempi) tornare in campo per i tre punti. I giallorossi di Pino Rigoli saranno impegnati al “Franco Scoglio” contro il Marina di Ragusa. Vietato commettere errori, il fermo campionato impone diverse incognite.

Lo è stato a settembre (anche se in quella circostanza si veniva da un periodo di inattività di cinque mesi), ovviamente questo nuovo mini-stop non può essere paragonato al lockdown, ma potrebbe riservare qualche sorpresa se non ci si fa trovare al top della condizione alla ripresa. Non è il caso dell'Fc Messina che ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione, dopo due giorni di pausa, al “Despar”.

