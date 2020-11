Acr Messina, Leonardo: "Manfrellotti e Zaine già ben inseriti in gruppo"

L'Acr Messina completa l'ultima settimana di lavoro prima di preparare il rientro in campionato, che la vedrà impegnata in trasferta a Roccella, domenica 6 dicembre. Questa mattina e domani pomeriggio, sempre a Santa Teresa nel sintetico di Contrada Bucolo, gli ultimi due allenamenti per i giallorossi prima del giorno di riposo concesso da mister Novelli. Una lunga attesa che sta per finire, come conferma Pasquale Leonardo. «Penso di sì - ha dichiarato il direttore dell'area tecnica -, ormai sembra deciso che il campionato riprenda fra otto giorni. Una data adesso c'è, anche se non mi fido più di tanto. Dopo tanti annunci e rinvii, temo sempre delle novità che possono arrivare fino all'ultimo momento. I ragazzi, comunque, continuano a lavorare con intensità, anche se, naturalmente, non vedono l'ora di tornare a giocare".

I nuovi, Manfrellotti e Zaine, come si stanno inserendo?

«Sono due buoni giocatori che ci consentono di innalzare ulteriormente il livello del nostro organico e le alternative a disposizione del mister. Abbiamo approfittato di questo periodo anche per agevolare il loro inserimento. Entrambi seguono attentamente il mister in allenamento e si stanno integrando al meglio con il resto del gruppo».

