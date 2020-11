Acr Messina già in clima partita, Aliperta tra i più in forma

Si è conclusa con una brillante partitella in famiglia l'ultima settimana senza calcio da tre punti per l'Acr Messina. Domenica prossima, infatti, i peloritani potranno rituffarsi anima e corpo nel clima campionato. Si ripartirà dalla settima giornata, con i peloritani chiamati alla trasferta del "Ninetto Muscolo" di Roccella. Proprio ieri i calabresi hanno brindato al primo successo stagionale dopo aver battuto, fra le mura amiche, il Troina nel recupero della quinta giornata di questo girone I. Roccella che, quindi, ha lasciato l'ultima posizione in classifica ai corregionali del Rende.

L'Acr potrà, finalmente, preparare una settimana di lavoro che sfocerà nel match di campionato, dopo quasi un mese e mezzo dall'ultima uscita. Ieri il tecnico Raffaele Novelli ha fatto disputare un test in famiglia, con l'intento di tenere alta la tensione. Gialli contro rossi sul sintetico del “Bucalo” di Santa Teresa Riva. Gara svoltasi su ritmi abbastanza sostenuti e, nel secondo tempo, sotto una incessante pioggia. Il trainer dei peloritani ha un po' mischiato le carte. Non ha preso parte il laterale offensivo, Pietro Arcidiacono, che ha usufruito di un giorno di permesso. A passare in vantaggio per primi sono stati i ragazzi in casacca gialla con Lomasto, il quale ha sfruttato a dovere una punizione di Aliperta (quest'ultimo ha giostrato in un centrocampo tutto over con Cristiani e Vacca).

