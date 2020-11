L'Fc Messina è “albiceleste”, scalpitano Barcos e Coria

Si è conclusa 5-2 l'ennesima sgambatura in famiglia dell'Fc Messina al “Despar stadium”. A spuntarla sono stati i calciatori in maglia rossa sui bianchi, in quella che probabilmente è stata la prova generale in vista della ripresa prevista domenica prossima al “Franco Scoglio” contro il Marina di Ragusa. Il tecnico Pino Rigoli ha mescolato le carte tra la prima e la seconda frazione di gioco, tanto che Barcos autore di una doppietta ha segnato sia coi bianchi che con i rossi. A segno anche Caballero e Coria (quest'ultimo autore come Barcos di una doppietta), Garetto e Kellian.

A fine gara il tecnico Rigoli si è soffermato sull'attendibilità di questi test per verificare la condizione si una rosa ampia e di spessore come quella dell'Fc: «L'atteggiamento che abbiamo avuto in questo mese e l'intensità che si è vista nella prima ora di gioco, dimostra che la squadra sta lavorando con il giusto atteggiamento, simulando più possibile quelle che saranno le partite di campionato, pur sapendo che non potranno avere mai la stessa valenza».

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE