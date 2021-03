Totò Antibo ricoverato per embolia polmonare a Palermo

Totò Antibo, il campione di Altofonte di atletica leggera, è ricoverato presso la terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo per una una embolia polmonare. La conferma arriva dal sindaco di Altofonte Angela De Luca: «Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia polmonare. La situazione è molto critica. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totò!».

«Adesso sta meglio ma la situazione non è delle migliori - dice il nipote Andrea come riporta Monrealenews.it - risponde bene alle cure e mi ha detto di informarvi e di pregare per lui. Questa volta la gara è più difficile delle altre ma come sempre saprà rialzarsi e vincere». A febbraio Antibo era stato sottoposto a un intervento neurologico per gli attacchi epilettici da cui è afflitto da venti anni.

