Domenica 9 scatta la lunga fase play-off: 28 squadre per un posto in B

Le promozioni in serie B di Como, Perugia e Ternana e le retrocessioni di Pistoiese, Lucchese e Livorno nel girone A di serie C, dell’Arezzo nel girone B e della Cavese nel gruppo C (Trapani già escluso) sono i verdetti della stagione regolare di terza serie che, dal 9 maggio al 13 giugno, lascerà spazio alla lunga fase play-off che sancirà la quarta promozione tra i cadetti.

Sono 28 le squadre partecipanti: alle 27 classificate tra il secondo e il decimo posto di ciascun raggruppamento si aggiunge l'undicesima classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta: cioè nel girone B il Modena è la migliore quarta con 70 punti, favorendo così la Virtus Verona, undicesima. Formazione che prende il posto, rispetto agli anni precedenti, della vincente della Coppa Italia, che non si disputerà.

La fase play-off comincerà con le sfide, ad incrocio, che riguardano le squadre classificate dal quinto al decimo posto e, nel girone C, subito in campo Catania e Palermo che, in casa, sfideranno Foggia e Teramo.

1° turno - 9 maggio (gara unica)

GIRONE A

Pro Patria-Juventus U23

Lecco-Grosseto

Albinoleffe-Pontedera

GIRONE B

Triestina-Virtus Verona

Cesena-Mantova

Matelica-Sambenedettese

GIRONE C

Juve Stabia-Casertana

Catania-Foggia

Palermo-Teramo

Le vincenti accederanno al secondo turno, in programma, sempre in gara unica, mercoledì 12 maggio: nel gruppo meridionale entrerà in gioco solo il Bari come quarta classificata.

GIRONE A

Pro Vercelli-Da definire

Da definire-Da definire

GIRONE B

Feralpisalò-Da definire

Da definire-Da definire

GIRONE C

Bari-da definire

Da definire-Da definire

Si prosegue con il primo turno dei play-off nazionali, al quale partecipano 10 squadre: le sei qualificate nelle prime fasi, più le terze classificate nella regular season (Renate, Sudtirol e Avellino) e la migliore quarta (Modena). Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie, che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida in programma il 16 e il 20 maggio.

Accoppiamenti:

Da definire-Renate

Da definire-Sudtirol

Da definire-Avellino

Da definire-Modena

Da definire-Da definire

Nel secondo turno nazionale accederanno le vincenti più le seconde classificate dei tre gironi, Alessandria, Padova e Catanzaro, che saranno teste di serie e giocheranno in casa il ritorno della doppia sfida: andata il 24 maggio, ritorno il 28 maggio.



Accoppiamenti:

Da definire-Alessandria

Da definire-Padova

Da definire-Catanzaro

Da definire-Da definire

Dalle quattro sfide usciranno le formazioni che si sfideranno nella final four dall’1 al 13 giugno: in programma, prima, le due semifinali con gare di andata e ritorno e, poi, la finale, sempre in doppia sfida, che sancirà la quarta promozione in serie B. In caso di parità dopo i 180' non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori.

Semifinali: andata 1 giugno - ritorno 5 giugno

Finale: andata 9 giugno - ritorno 13 giugno

