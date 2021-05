DisabilidaMare: a Castellammare del Golfo le disabilità si annullano

Quando le ‘diversità’ si annullano grazie allo sport in acqua e in superficie. A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani protagonista è "DisabilidaMare", il format proposto dalla Gianfaby Production in stretta collaborazione con il Comune, la Fipsas e la Capitaneria di Porto. Stefano Makula, pluricampione del mondo di apnea, quello che gareggiava a distanza con Majorca e Mayol, è impegnato in un corso assolutamente unico: quello di insegnare tecniche e metodi ad un gruppo di disabili che hanno aderito al progetto. “L’acqua ovatta e normalizza – spiega Makula – annullando le diversità tra disabili e normodotati. Lavorare con loro è davvero un privilegio”.

A "DisabilidaMare" spazio anche agli stage per persone con disabilità di stand up paddle (SUP), variante del surf, con il progetto “sup for all” organizzato da SupAroundSicily con Gioacchino Migliore e Gabriele Pizzo, primi in Europa ad aver costruito un Sup per disabili. Insieme alla Direzione di Rai per il Sociale, il 31 maggio, è prevista una giornata particolare, quella dedicata alle "lezioni di mare" dove, gli studenti del Polo statale I.S.S. Piersanti Mattarella, interagiranno con i disabili protagonisti dei corsi gratuiti, Stefano Makula, la Guardia Costiera e gli istruttori del Comune di Castellammare del Golfo.

