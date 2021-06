Beach Soccer, allenamenti in nazionale per sette calabresi e un siciliano

A Viareggio è iniziato l’ultimo stage di di preparazione della Nazionale di beach soccer per preparare la doppia missione in Portogallo che vedrà gli Azzurri affrontare le qualificazioni alle fasi finali dell’Europeo e del Mondiale.

Sono ben sette i calabresi più un siciliano gli atleti convocati: ci sono i difensori Francesco Corosiniti (Asd Sersale Calcio), Josep Junior Gentilin, Alessandro Mascaro, Alessandro Miceli (Asd Sambiase Lamezia 1923) e gli attaccanti Gabriele Gori, Marcello Percia Montani (Nsd Promosport), Emmanuele Zurlo (Asd Sersale) e Fabio Sciacca (Biancavilla Calcio).

Sulla spiaggia della Versilia il ct Emiliano del Duca, prima di cominciare l’allenamento, ha dato ai suoi giocatori il quadro della situazione: “Veniamo da un periodo di difficoltà in cui tutto il Paese ha sofferto un lungo blocco delle attività. Nel nostro caso specifico, da circa un anno e mezzo non abbiamo incontri internazionali. Lo sforzo che vi chiedo è di focalizzare sin da subito i nostri obiettivi, pensare agli appuntamenti che abbiamo di fronte che varranno l’intera stagione. Dobbiamo ricostruire la squadra per un percorso che abbiamo già fatto nel recente passato (primo posto Europeo 2018 ad Alghero; secondo posto Mondiale 2019, Paraguay). Conosciamo la strada – ha concluso Del Duca – dobbiamo ripercorrerla con la stessa grinta e determinazione di allora”.

Le difficoltà sono obiettive e tra queste c’è da annoverare anche un campionato non disputato nella scorsa stagione a causa della pandemia e che quest’anno riprenderà a luglio, a qualificazioni già concluse. Inoltre, la squadra ha perso un veterano come Dario Ramacciotti incorso in un infortunio nel precedente collegiale. Il tecnico azzurro ha dovuto fare i conti anche con quest’ultimo accadimento per convocare i 20 giocatori che partecipano a questo ultimo raduno. Sabato (12 giugno) il ct scioglierà il nodo della scelta dei 14 titolari che voleranno a Nazarè, sede di ambedue le qualificazioni.

Intanto la Beach Soccer World Wide (BSWW), la struttura che si occupa dell’organizzazione di queste qualificazioni, ha ufficializzato il sorteggio dei gironi del torneo continentale. L’Italia è stata inserita nel gruppo 2 insieme a Svizzera, Francia e Polonia.

Le altre due poule sono formate da Portogallo, Ucraina, Germania e Azerbaijan (Gruppo 1) e Russia, Spagna, Bielorussia e Turchia (Gruppo 3). 8 sono i posti disponibili per la Superfinal europea (Figueira da Foz (POR) dall’8 al 12 settembre) e la battaglia per staccare il pass comincerà il 17 per terminare il 19 giugno.

Anche per le qualificazioni mondiali è stata ufficializzato un abbozzo di girone che sarà completato dalle squadre che supereranno il torneo preliminare (17-19 giugno). Intanto, gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo B insieme alla Germania. Una volta formati i quattro gironi composti ognuno da quattro squadre, dal 24 al 27 giugno, sempre a Nazarè, inizierà lo Europe Qualifier che riserva 4 posti per il Mondiale a Mosca, dal 19 al 29 agosto.

La Nazionale volerà a Nazarè da Pisa la mattina del 14 giugno.

I convocati:

Portieri: Alessio Battini (Asd San Miniato Basso Calcio); Andrea Carpita (Asd Viareggio Calcio); Simone Del Mestre; Stefano Spada (Asd Meldola);

Difensori: Francesco Corosiniti (Asd Sersale Calcio), Josep Junior Gentilin, Alessandro Mascaro (Asd Sambiase Lamezia 1923), Alessandro Miceli (Asd Sambiase Lamezia 1923);

Esterni: Luca Addarii (Asd Fc Torrione Calcio 1919), Alessio Frainetti (Asd Real Terracina C5), Marco Giordani (Asd Anzio Calcio 1924), Simone Marinai, (ASD Viareggio Calcio), Stefano Marinai, Paolo Palmacci (Ssd Hermada), Daniele Lauri, Lorenzo Vaglini (Asd Calcio 2016);

Attaccanti: Gabriele Gori, Marcello Percia Montani (Nsd Promosport), Francesco Fabio Sciacca (Asd Calcio Biancavilla 1990), Emmanuele Zurlo (Asd Sersale Calcio).

Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario Sabrina Filacchione; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistente Allenatore, Michele Leghissa; Preparatore Dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Medici: Alvise Clarioni e Monica Fabbri; Fisioterapisti: Fabio Caliendo e Paolo Tiberi.

Date eventi

Qualificazioni Euro Beach Soccer League: Nazarè (Portogallo), dal 17 al 19 giugno;

Fase finale Campionato Europeo, Figueira da Foz (Portogallo), 8-12 settembre

Qualificazioni FIFA Beach Soccer World Cup Europe: Nazarè, dal 24 al 27 giugno

Finali FIFA Beach Soccer World Cup: Mosca, dal 19 al 29 agosto

© Riproduzione riservata