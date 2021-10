Calcio, il Palermo vicino alla svolta societaria. Fondo pronto ad investire 40 mln in quattro anni

Il Palermo potrebbe cambiare proprietà nel giro di poche settimane. L’attuale presidente Dario Mirri si trova attualmente in Inghilterra per motivi personali ma anche per seguire da vicino la trattativa con un fondo che ha sede a Londra anche se non è di proprietà inglese. "E' gente che vuole investire nella società - dice il presidente del Palermo intervistato a La Repubblica Palermo - E questa è la garanzia più importante per noi, ma soprattutto per i tifosi che possono così essere sicuri che la società andrà nella mani di persone serie e dalle grandi capacità finanziarie". Il fondo, secondo quanto scrive il quotidiano, sarebbe pronto a investire 40 milioni nei prossimi quattro anni. "Non so quanto ci vorrà - dice Mirri - Forse un paio di mesi o anche meno. Potrebbero volerci anche quindici giorni. Certo è che stiamo trattando e siamo in una fase decisiva e io sono fiducioso che alla fine si possa trovare una quadra e chiudere l’affare". Mirri pèotrebbe comunque restare nella nuova società con una quota minoritaria: "Me lo hanno chiesto espressamente perchè vogliono qualcuno che conosca Palermo e la sua realtà"

