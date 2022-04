Catania esclusa dalla serie C. Da domani non scenderà più in campo

Finisce il cammino del Catania nel campionato di Lega Pro. Il Tribunale ha disposto «la cessione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica» che era previsto per il 19 aprile prossimo. La squadra non giocherà più in Serie C, a partire dalla gara di

domani con il Latina che non si disputerà. La società era stata dichiarata fallita nel dicembre dello scorso anno. La decisione del Tribunale fa seguito alla «decadenza per inadempimento all’obbligo di pagamento integrale del corrispettivo» comunicata ieri dai curatori «al Fc Catania 1946 srl» dell’imprenditore Benedetto Mancini che aveva presentato l'unica offerta di acquisto, ma senza versare l’intero importo

fissato dal bando che era di 500mila euro.

La classifica, quindi, verrebbe riscritta escludendo tutti i risultati fin qui ottenuti dalla formazione di Francesco Baldini.

Classifica attuale: Bari 75; Avellino, Catanzaro 62; Monopoli 61; Palermo 60; Francavilla 56; Foggia 54; Monterosi 47; Turris, Picerno 46; Catania, Latina 44; Campobasso 42; Taranto 40; Messina 37; Potenza 33; Paganese 32; Fidelis Andria 30; Vibonese 21

Classifica con il Catania escluso: Bari 71 (-4); Avellino 61 (-1); Palermo 60; Catanzaro 58 (-4); Monopoli 55 (-6); Francavilla 55 (-1); Foggia 48 (-6); Monterosi 47; Juve Stabia 44; Turris 43 (-3); Picerno 43 (-3); Latina 41 (-3); Campobasso 40 (-2); Taranto 37 (-3); Messina 36 (-1); Potenza 32 (-1); Fidelis Andria 29 (-1); Paganese (-6); Vibonese 21; Catania escluso

