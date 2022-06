A Catania sbarca Ross Pelligra: il Comune ha scelto l'imprenditore italo-australiano

L'annuncio è arrivato in mattinata: il Catania Calcio ripartirà dalla serie D con una nuova proprietà. A sciogliere le riserve e scegliere chi rappresenterà il club è stata l'amministrazione comunale: "Il sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, d’intesa con l’Assessore Sergio Parisi, coadiuvato dai dirigenti e dai funzionari della Direzione Sport e Politiche Comunitarie, al termine di una attenta comparazione fra i cinque progetti candidati a rappresentare la Città di Catania a un campionato della Lnd, ha ritenuto di individuare, tra le candidature pervenute, quello proposto dalla società rappresentata dal dott. Dante Scibilia".

Si tratta quindi del gruppo dell'imprenditore italo-australiano Ross Pelligra, il cui progetto (piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica e progetti di sviluppo), è stato ritenuto quello più adatto a soddisfare le aspettative della Città di Catania, in termini obiettivi, di mezzi economici-patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo.

Comincia quindi una nuova era per la società etnea, in mano al leader dell’edilizia e dell’urbanistica e proprio di origine siciliana, padre siracusano e madre catanese.

L’amministrazione comunale “ringrazia sentitamente tutte le società partecipanti e i loro proponenti, Giovannone, Ferlito, Ilari, Mascali, per la credibilità e la sostenibilità dei progetti presentati. Ciò è la dimostrazione che la nostra Città, quando si propone in maniera seria, senza roboanti annunci, con richieste sostenibili e programmi realizzabili, riesce sempre ad attrarre imprenditori altrettanto seri e progetti concreti”.

La proposta verrà inoltrata, come prevedono le norme federali, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che si determinerà in merito. Nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Gruppo Pelligra, sarà programmata una conferenza stampa in Municipio per illustrare il progetto proposto.

