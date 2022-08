Il Palermo ha scelto, in panchina siederà il “genio” Corini

Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo con cui ha firmato un contratto biennale. Martedì la presentazione alla stampa. Il 52enne tecnico bresciano, reduce dalla breve esperienza nella squadra della sua città natale con cui è stato eliminato nei playoff di serie B, era stato un giocatore del Palermo dal 2003 al 2007, diventandone il capitano, e nel 2016 lo aveva allenato per pochi mesi.

«Il Genio», come veniva soprannominato in campo, ha iniziato il suo percorso di tecnico a Crotone nella Serie B 2010-2011 subentrando in corsa a Leonardo Menichini. La stagione successiva invece approda al Frosinone in Lega Pro 1 Divisione dove conclude il campionato all’8 posto in classifica. Nel 2012 il ritorno al Chievo Verona, in Serie A, subentrando a Domenico Di Carlo: sulla panchina dei clivensi fino all’ottobre 2014, centra due importantissime salvezze.

«Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l’ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al 'Geniò, che sarà a lavoro già da lunedì», si legge nella nota del club

