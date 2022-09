Tutto pronto per la Mediterranea Cup. Gara di apnea a Cefalù dal 9 all'11 settembre

Si è svolta oggi, venerdì 02/09/2022, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Mediterranea Cup gara internazionale di apnea in assetto costante che si svolgerà a Cefalù , dal 9 all'11 di settembre 2022. Presenti gli organizzatori dell’evento, il Direttore di Gara, Alfonso Alaimo, il Capo dei Safety Divers, Mario Fontana e per le Istituzioni, il Sindaco di Cefalù, prof. Daniele Salvatore Tumminello.

Il Direttore di gara ha iniziato presentando la gara: scenario di questa manifestazione sportiva, i meravigliosi fondali della città normanna à di Cefalù che entro poche miglia di distanza dalla costa raggiungono profondità subito ragguardevoli. Basi logistiche che ospiteranno le

operazioni di accreditamento degli atleti partecipanti, di dichiarazione dei tentativi di record e di premiazione finale, il Sea Palace Hote ed il Victoria Palace Hotel, siti sul lungomare cittadino. Le giornate ufficiali di gara saranno il venerdì 9, il sabato 10 e la domenica 11 di settembre, mentre il giovedì sarà dedicato al briefing pre-competizione, alla attribuzione dell’ordine di partenza degli atleti e dalla dichiarazione di specialità prescelta, tempi e profondità. Presenti alla manifestazione, atleti da tutto il mondo, alcuni dei quali già detentori di record nazionali ed internazionali.

L’evento sportivo organizzato della palermitana ASD Mediterranea, nasce dalla volontà di esaltare la partecipazione e la divulgazione delle varie discipline dell’apnea, ricercando sempre il rispetto delle regole e le condizioni di massima sicurezza in mare. Per garantire quest'ultima, di cui l’ASD Mediterranea fa il proprio fiore all’occhiello, sarà impegnato un team di assistenza e soccorso in mare, composto da esperti Safety Divers, guidati da Mario Fontana, tutti brevettati BLSD, sempre pronti ad intervenire, che vigileranno sugli atleti e li assisteranno nei tentativi di record. La manifestazione organizzata sotto l’egida della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attivit Subacquee), del CONI e della CMAS.

Il Sindaco Tumminello, ha motivato il patrocinio concesso alla manifestazione, con la forte convinzione che queste iniziative sportive possano essere un importante veicolo di promozione territoriale oltre che una leva virtuosa per il sociale ed in particolare per i giovani. Motivazione che lo ha fatto impegnare a continuare la collaborazione con la ASD organizzatrice, anche nell’immediato futuro, per far si che questa gara possa essere un volano di nuove iniziative anche di portata internazionale.

© Riproduzione riservata