Girone I, si parte il 18: il Catania a Ragusa, Lamezia contro il Canicattì

È il giorno, tanto atteso, del calendario del girone I di Serie D. Il Dipartimento Interregionale, dopo le prime anticipazioni dello scorso fine settimane, ha ufficializzato il programma delle 34 giornate in un raggruppamento, quello meridionale, che sarà l’ultimo a partire (domenica 18) dopo il blocco dovuto al caso Giarre, ora escluso.

Comincia in trasferta l’unica rappresentante messinese, il Città di Sant’Agata, che farà visita alla Sancataldese, così come debutto esterno per il Catania, impegnato sul campo del Ragusa.

Sei le calabresi: subito derby tra San Luca e Vibonese, mentre il Lamezia Terme ospiterà la matricola Canicattì. Impegni fuori casa per il Cittanova, contro l’Acireale, e per il Castrovillari, a Licata.

Le date: il campionato il via il 18 settembre e osserverà i turni di riposo degli altri gironi: 25 settembre per le elezioni (secondo turno posticipato a mercoledì 28 settembre), 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali.

Cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai Gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.

La prima giornata

Acireale-Cittanova

Trapani-Mariglianese

Lamezia Terme-Canicattì

Licata-Castrovillari

Santa Maria Cilento-Locri

Ragusa-Catania

Real Aversa-Paternò

San Luca-Vibonese

Sancataldese-Città di Sant’Agata

