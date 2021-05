Rosario Livatino "Il giudice di Canicattì", nel giorno della beatificazione

Canicattì, la città di Rosario Livatino, il primo Magistrato Martire elevato agli onori degli altari, questa mattina si è svegliata insolitamente presto nonostante la giornata domenicale. Tutti vogliono essere davanti al televisore per seguire in diretta Rai la cerimonia di Beatificazione il cui inizio è fissato per le 10 in cattedrale ad Agrigento. A presiedere la solenne concelebrazione sarà il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della congregazione delle cause dei Santi. Poco più di duecento gli ammessi in cattedrale.

La «chiesa universale» di Rosario Livatino fatta da fedeli e concittadini resterà fuori dal luogo di culto e distante dall’area della cattedrale di Agrigento, off limits già da giovedì scorso. «Questa non è la festa - dice Giuseppe Palilla, presidente dell’Associazione intitolata al Magistrato e suo compagno - che meritava ed avrebbe gradito Rosario. Anche chi ha supportato con me e le Associazioni e Postulazione diocesana di questa causa è stato tenuto lontano da questa festa. Ci scusiamo per colpe non nostre e cercheremo di rimediare».

Due film per celebrare "Il giudice ragazzino" di Canicattì

Il giudice Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990, all’età di 38 anni, nei pressi di Canicattì dalla Stidda, organizzazione mafiosa siciliana, sarà proclamato beato, nella cattedrale di Agrigento. Per celebrare questa occasione Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmetterà, alle 15.45, il film «Il giudice ragazzino». Liberamente tratta dal libro Il giudice ragazzino di Nando Dalla Chiesa, la pellicola racconta la storia del giovane magistrato siciliano Rosario Livatino, attivo nella zona di Agrigento, dove è impegnato nella lotta alla mafia, tra connivenze politiche e omertà. Compiendo il proprio dovere indefesso e senza compromessi, finisce presto nel mirino dei boss. Diretto da Alessandro Di Robilant, con Giulio Scarpati (David di Donatello nel 1994 come miglior attore), Sabrina Ferilli, Leopoldo Trieste, Regina Bianchi e Paolo De Vita.

Un ritratto del giudice Livatino lo propone invece il documentario «Il giudice di Canicattì», in onda alle 15 su Rai Storia. Il documentario propone immagini del magistrato e interviste esclusive, come quella al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che di Livatino fu collega e che testimonia un passaggio che lo vede coinvolto in un aneddoto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nei locali del Comune di Canicattì poche ore prima che venisse celebrato il rito funebre di Livatino. Un episodio che riemerge grazie a documenti fotografici, come quelli di Tony Gentile, e filmati con le immagini di archivio di Rai Teche. Fra gli interventi anche quelli di Pietro Grasso, Stefano Dambruoso, Salvatore Cardinale, Luigi Ciotti, Ida Abate e altri come don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di beatificazione; l’avvocato Giovanni Tesè e il professor Giuseppe Palilla, compagni di scuola di Livatino.

