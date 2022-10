Un autunno di risate con Salvo La Rosa, Enrico Guarneri e Manfredi Di Liberto su Rtp e Tgs

Si prepara un autunno colmo di risate, di nuovi volti comici e di attori di razza che hanno ancora tanto da dire al pubblico. Due nuove produzioni per il palinsesto di Rtp e Tgs: ritornano a sedersi in salotto Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri, e si affaccia alla ribalta un giovane comico che sta spopolando sul web (ma in teatro lo conoscono già da parecchio tempo) come Manfredi Di Liberto.

Insomma una nuova stagione scoppiettante per le due emittenti dello stesso gruppo editoriale che riunisce Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. Si inizia già martedì alle 21,30 - e in replica alle 23,30 e la domenica alle 21,30 - su Tgs (canale 12 del digitale terrestre in tutta l’isola) e su Rtp (canale 19 su Messina e provincia), ma anche sulle pagine social delle due emittenti e su quelle dei protagonisti.

La prima a partire sarà “Le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa”, che cambia il titolo ma non il format, peraltro amatissimo dal pubblico: nel salotto di casa La Rosa, spesso introdotto da un’immarcescibile governante, arriva il buon Litterio con le sue storie tutte da ridere, situazioni al limite dell’ilarità, personaggi e aneddoti, e magari (si spera spesso) anche con qualche pezzo teatrale dei suoi.

«Quest’anno saremo più strutturati come una fiction – racconta Salvo La Rosa – un po’ alla Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per intenderci. Sarà uno scambio continuo, un botta e risposta vertiginoso tra me e Enrico, non ci faremo mancare nulla, vedrete».

Con i due ritorna Nadia De Luca (già presente nelle serie precedenti), poi la piccola Viola Auteri e Giovanni Maugeri nella divisa del portiere della casa del signor La Rosa. Nelle diverse puntate si alterneranno poi diversi nomi del teatro siciliano come Plinio Milazzo, Rosario Marco Amato, Francesca Agate, Lucia Debora Chiaia e Elisa Franco, la regia teatrale è di Antonello Capodici, mentre quella televisiva è firmata da Francesco Maria Attardi. Main sponsor Sisa mentre per la trasmissione di Manfredi Di Liberto il sostegno è di Mabù, tutte e due le trasmissioni andranno avanti per diciotto settimane.

Ed eccoci alla seconda produzione “È tutto un programma”, che come titolo già suona bene. Durante la pandemia Manfredi Di Liberto ha spopolato sui social con le sue scenette quotidiane alle prese con l’irreprensibile Alexa, con i famosi «certificati» del premier Conte, con le inevitabili gag provocate dai mesi passati chiusi in casa.

Scenette costruite come fiction che sono spesso arrivate alla ribalta nazionale nei tg satirici: ma a Palermo Manfredi Di Liberto è uno dei beniamini del pubblico con i suoi tantissimi personaggi da cui entra ed esce alla velocità della luce.

Sarà tutto dentro “È tutto un programma”, che andrà in onda ogni giovedì alle 21,30 e alle 23,30 e in replica il sabato sera. Al fianco del comico e fantasista ci saranno la bravissima compagna d’avventura, Tiziana Martilotti, poi Giovanni Cangialosi, Salvo Camblia, Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone, Giusi Ferrante, Alfredo Amoroso, Claudio Petrì e Roberto Spicuzza, con qualche piccola «intrusione autorizzata» dello stesso Salvo La Rosa.

