Attori a caccia di applausi in un video ideato da una siciliana: "Vogliamo tornare sul palco"

Dopo il messaggio di speranza al femminile lanciato durante il lockdown, l'attrice siciliana Aurora Padalino ci riprova con un video che coinvolge un gruppo di colleghi desiderosi di tornare sul palco circondati dagli applausi del pubblico.

"Il carburante della nostra vita - dice l'attrice - è l'applauso del pubblico. Questo è il vero successo. Il nostro non è un lavoro ma una missione che abbiamo scelto di seguire per amore, per donare emozioni, raccontare storie, scuotere le coscienze e arrivare dritte al cuore di chi le ascolta. Spero anche questa volta che il messaggio sia arrivato forte e chiaro".

Riprese e montaggio di Mario Virga e musica di Ida Elena DeRazza. Interpreti Mario Pupella, Mirko Cannella, Enrico Sortino, Paola Fulciniti, Lorenza Giacometti, Ester Pantano, Massimo Leone, Giulia Gallone, Fabrizio Corucci, Marco Simeoli, Ida Elena DeRazza, Federica D'Angelo, Rosario Terranova e Fioretta Mari.

