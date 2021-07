Claudio Castrogiovanni premio Troisi al Salina Marefestival : "Porto Messina nel cuore"

L’attore Claudio Castrogiovanni ha ricevuto il premio Troisi nell’ambito del decennale di Marefestival Salina che si sta svolgendo dal 1 al 3 luglio nella piazza di Malfa. Noto per le sue interpretazioni ne «Il capo dei capi» e «Squadra antimafia», ha una carriera nel teatro con oltre 30 spettacoli, nel cinema con 16 film e in tv con 34 fiction. Il premio Troisi sezione Emergenti andrà alla documentarista Alessia Bottone, giornalista e sceneggiatrice, per il docufilm «La Napoli di mio padre» ispirato ad una storia vera che ha già vinto anche una menzione speciale ai Nastri d’Argento. Il premio Troisi per la categoria Musica andrà a Silvia Mezzanotte, per oltre 10 anni voce storica dei Matia Bazar, con i quali ha vinto un Festival di Sanremo

