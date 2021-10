I "Me contro te" si sposano. Proposta di matrimonio e anello da Luì a Sofì. Stamani l'annuncio in un video

L'annuncio lo hanno dato attraverso un video, stamattina. E così il consueto appuntamento di ogni giorno per tantissimi fan della coppia di youtuber di Partinico si è trasformato in una sorpresa bellissima. Dopo 9 anni di fidanzamento, Luì e Sofì si uniranno in matrimonio, I due, mesi addietro, avevano confermato l'intenzione di sposarsi ma adesso è arrivato il fatidico momento. Nella romantica cornice sul lago di Como, Luigi Calagna elegantissimo si è inginocchiato alla sua Sofia Scalia donandole l'anello.

"Luì ha fatto la vera proposta di matrimonio a Sofì regalandole l'anello e chiedendole di sposarla! Un video magico e super romantico al lago di Como con sottofondo Principessa la versione italiana della nostra canzone Princesa!", questo quanto scritto oggi sul canale youtube della coppia.

La coppia è reduce dal successo nelle sale del film "Il Mistero della scuola incantata".

