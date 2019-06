Maturità, a Messina esami per 3.800 studenti - Video

Sono circa 3.800 gli studenti messinesi che dalle 8.30 di questa mattina hanno iniziato a sostenere gli esami di maturità con la prima prova di italiano uguale per tutti i licei e gli istituti.

Le commissioni d’esame, 152 in tutta la città, che vedono impegnati quasi 500 presidi su tutto il territorio messinese, sono già al lavoro da una settimana per dare il via alle intense giornate di prove che si concluderanno durante il mese di luglio dopo gli esami orali.

I candidati avranno sei ore di tempo per svolgere e consegnare una fra le sette tracce proposte dal ministero.

Un esame che quest’anno ha subito alcune modifiche: due gli autori proposti per la traccia di analisi del testo, mentre è stato eliminato il tema di storia. Ungaretti e Sciascia gli autori proposti.

(nel video gli studenti del liceo Seguenza di Messina alla prova maturità)

