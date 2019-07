Si vede prima del fumo uscire dal cratere che via via aumenta di intensità e poi l'improvvisa esplosione con un boato e un'immediata pioggia di lapilli incadescenti e il fumo che avvolge tutto: il video mostra l'eruzione di ieri dello Stromboli in tutta la sua forza.

Un video terribile e allo stesso tempo spettacolare.

