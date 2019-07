Topi passeggiano indisturbati sul marciapiede a Messina - Video

Quando il gatto non c'è i topi ballano. In tutti i sensi. Accade in via degli Angeli a Messina, ma in tante altre zone della città arrivano segnalazioni e documentazioni fotografiche più o meno simili, inequivocabili.

Nonostante gli interventi di derattizzazione effettuati da Messina servizi, la situazione in alcuni quartieri e rioni è ai limiti di guardia.

Lo testimonia il video inviatoci da un nostro lettore, con uno, due, tre, poi sei ratti, che passeggiano indisturbati sul marciapiede, tra rifiuti e ingombranti lasciati lì chissà da quanto tempo. Si può tollerare un simile scempio?

