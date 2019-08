Controesodo sulla tangenziale di Messina, lunghe code allo svincolo di Boccetta

Lunghe code per via del controesodo si sono formate intorno alle 14 sulla tangenziale di Messina in uscita allo svincolo di Boccetta. Incolonnamenti per chi proviene da Catania già dalla galleria Banditore prima dello svincolo.

Situazioni di pericolo non segnalate ed evitate dagli automobilisti che hanno azionato le quattro frecce di emergenza per la presenza degli autoveicoli in coda. Stessa situazione si è verificata all'uscita di Boccetta provenienza da Palermo con incolonnamenti già dal casello di Villafranca.

