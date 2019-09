Sottraggono merce in un pasticceria di Messina, Daspo a tre ultras della Nocerina - Video

Hanno un’età compresa tra i 23 e i 39 anni gli ultras nocerini raggiunti da provvedimento da Daspo della durata di anni cinque, con obbligo di presentazione, emesso dal Questore di Messina e convalidato dal Gip presso il Tribunale della città dello Stretto.

I tre soggetti, tutti con precedenti di polizia a loro carico per reati quali violenza privata, favoreggiamento e furto aggravato, insieme agli altri ultras di rientro da una trasferta effettuata in provincia di Enna in occasione della gara Troina-Nocerina, hanno fatto sosta in una pasticceria messinese e, approfittando della ressa creatasi, hanno sottratto merce per un valore di circa 200 euro. Fondamentale la visione ed analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale depredato e di quelle filmate dalla Polizia Scientifica in occasione dei servizi predisposti dalla Questura di Messina affinché fosse assicurato il regolare transito in città dei tifosi che viaggiavano a bordo di pulmini e mezzi propri sia all’andata che al ritorno. Preziosa, infine, la collaborazione della Questura di Salerno.

Una volta riconosciuti, per i responsabili del furto è immediatamente scattata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nonché l’avvio delle procedure per l’irrogazione del Daspo. I tre ultras non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dovranno presentarsi negli uffici di polizia competenti in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla Nocerina.

