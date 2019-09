Notte in auto e file infinite, la lunga attesa dei mille candidati per 100 posti da netturbino a Messina - Video

Lunghe e faticose attese come era prevedibile oggi al centro per l’impiego di via dogali dove è stata avviata la selezione per 100 operatori ecologici di Messina servizi. La maggior parte dei candidati è arrivata intorno alle sei del mattino ma tanti hanno preferito passare la notte in macchina per essere tra i primi a poter presentare la domanda.

Inevitabile la ressa all’ingresso dove con delle liste fatte autonomamente dai candidati è stato possibile poi attivare un elimina code del centro per l’impiego. Lo stesso direttore dell’ufficio regionale Gaetano Sciacca in prima fila per cercare di mettere ordine. Presenti anche carabinieri polizia e vigili urbani per cercare di mantenere l’ordine soprattutto fra coloro che sono in strada e che aspettano di entrare.

Al terzo piano gli addetti del centro per l’impiego stanno lavorando in maniera continuativa e hanno già registrato circa 600 candidati. Le domande in base alla normativa devono essere presentate tutte nel Medesimo giorno e personalmente. In tanti si sono domandati come mai non sia possibile invece effettuare tutto online come avviene in altre circostanze.

