“Si vede, si sente, Messina è per l’ambiente” è l’unico slogan di una manifestazione che si è dipanata per oltre 500 metri, compatta e sempre più numerosa, e che ha fatto alle 10 puntuale il suo ingresso in Piazza Unione Europea.

“Per noi non è un giorno di festa ma un vero e proprio momento per esprimere il nostro punto di vista sull’ambiente - hanno spiegato alcuni partecipanti -. Oggi siamo parte di un intero movimento mondiale e questo ci rende orgogliosi”

