Venditori abusivi a Messina, ambulante getta la merce per impedire di darla in beneficenza - Video

Momenti di tensione questa mattina a Messina, tra le vie Bixio e Cesare Battisti dove la polizia municipale è intervenuta nei servizi di repressione dell'abusivismo, procedendo al sequestro della merce.

Un ambulante ha reagito scaraventando per terra le cassette della frutta per evitare che i prodotti sequestrati finissero in donazione alla mensa dei poveri.

I vigili urbani, alla guida del commissario Giardina, hanno sequestrato anche il mezzo dell'operatore abusivo, perché sprovvisto di copertura assicurativa.

