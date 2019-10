Incidente mortale nel Palermitano, gravissimo uno dei superstiti: in un video le fasi dell'impatto

È ricoverato all'ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni Salvatore La Ciura, di 21 anni, rimasto coinvolto nell'incidente di Belmonte Mezzagno (Palermo) dove sono morti il fratello Kevin La Ciura di 16 anni e Giorgio Casella di anni 17. La prognosi è riservata.

Rosario Musso di 20 anni, detto Roy, alla guida dell'auto è piantonato all'ospedale Policlinico. Aveva postato su Instagram prima dell'impatto una foto con la bottiglia di champagne con tanto di calice accanto al suo posto da guidatore, all'interno dell'auto.

Ieri è stato arrestato dai carabinieri accusato di omicidio stradale dopo gli esiti degli esami alcolemici e tossicologici che hanno confermato un alto tasso di alcool nel sangue unito all'uso di cannabis.

I militari della compagnia di Misilmeri stanno proseguendo nelle indagini. È stato accertato che il tratto di strada dove l'auto ha perso aderenza era bagnato (come emerge anche da questo video che pubblichiamo). C'è una perdita d'acqua. Bisogna stabilire se è stata provocata da un privato o della conduttura comunale.

Inoltre si stanno accertando le condizioni dell'asfalto della strada provinciale che potrebbero rappresentare una concausa della tragedia. Sono tutti approfondimenti condotti in queste ore. Domani dovrebbe essere il giorno dei funerali di Kevin La Ciura e Giorgio Casella. In queste ore all'istituto di medicina legale si stanno eseguendo le autopsie. Poi le salme saranno restituite alle famiglie per l'ultimo saluto.

