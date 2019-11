Merce contraffatta e spaccio di droga, blitz con sequestri e un arresto a Messina - Video

Blitz dei baschi verdi della guardia di finanza a Messina: scattano sequestri e denunce per contraffazione, pirateria e un arresto per spaccio di droga.

Uno degli interventi è stato effettuato presso il mercato rionale di viale Giostra, che ha consentito il sequestro di numerosi capi di abbigliamento contraffatti, riportanti i più diffusi marchi del settore, tra cui Armani, Fila, Adidas, Tommy Hilfiger, Versace, Jordan Air, Calvin Klein, Monclair, Desquared, oltre a cd e dvd privi del marchio Siae. Denunciati i quattro responsabili.

È invece finito in manette un corriere di droga di nazionalità nigeriana, arrestato per traffico di stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso nei pressi della stazione centrale, aveva con sé un chilo e mezzo di marijuana nascosto in due involucri di plastica sottovuoto. La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

