Estorsioni e rapine nella movida messinese, il video degli arresti

Blitz della polizia, alle prime luci dell'alba, nella movida messinese dove i militari hanno arrestato 10 persone facenti parte di un'organizzazione criminale dedita alle estorsioni, alle rapine e al sequestro di persona, aggravate dal metodo mafioso.

In particolare, i militari hanno eseguito 7 ordinanze di custodia in carcere (ma uno è ancora ricercato) e tre ai domiciliari. Gli arrestati erano riusciti ad imporre ai titolari di locali pubblici il pagamento di somme di denaro per l'assunzione di personale addetto alla vigilanza tentando in alcuni casi di estromettere la concorrenza e gestire così, in totale autonomia, il redditizio settore dei presidi di sicurezza presso lidi, discoteche, locali notturni ed altro.

In carcere sono finiti Giovanni Lo Duca, classe 70, Giovanni De Luca, classe 89 (al momento ancora ricercato), Kevin Schepis, classe 99, Giuseppe Esposito, classe 93, Vincenzo Gangemi, classe 74, Domenico Mazzitello, classe 93, Eliseo Fiumara, classe 97. Lo Duca, Schepis ed Esposito erano già in carcere.

Ai domiciliari, invece, Andrea Fusco, classe 98, Placido Arena, classe 89, e Antonino Rizzo, classe 82.

