C'è chi è al primo concorso, chi ne ha già provati altri ma andati male. Tante storie si sono incrociate oggi per il concorso per agente di polizia municipale a Messina per il quale si sono presentati circa un migliaio di candidati.

"Spero di superare almeno questo primo step e poi cercare di andare avanti", ha detto uno dei candidati. Mentre un altro, al suo primo concorso, vede comunque il lato positivo: "E' comunque un'esperienza nuova".

